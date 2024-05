Renan Filho, sobre RS: 'Tudo fora' do limite fiscal do País deve ter 'abrangência muito clara'

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta terça-feira, 7, que "tudo fora" do limite fiscal do País deve ter "uma abrangência muito clara", pois situações excepcionais, como os alagamentos no Rio Grande do Sul, retiram a previsão de ajuste das contas públicas.

"Nesse caso do Rio Grande do Sul, que é um caso específico, eu acredito que a gente precisará ter uma excepcionalização para tratar um problema extraordinário", afirmou o ministro à CNN Brasil. Na visão de Renan Filho, "se isso for incluído no arcabouço fiscal do Brasil", será preciso ter previsibilidade do impacto que causará.

O ministro avalia ainda que "a gestão tem que se reinventar", acrescentando que "o governo, em tempos de mudança climática, em tempos de restrição fiscal, precisa ser criativo, precisa de soluções novas para problemas velhos".