Confiança da indústria sobe 0,3 ponto em abril, para 96,8 pontos, mostra FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 0,3 ponto em abril, para 96,8 pontos, informa a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice, porém, recuou 0,2 ponto, em médias móveis trimestrais, para 96,9 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) subiu 1,1 ponto porcentual no período, para 82,4%.

"Após um primeiro trimestre positivo, a confiança da indústria segue avançando, mas com sinais distintos entre indicadores de situação atual e sobre o futuro dos negócios", escreve o economista Stéfano Pacini, do Ibre/FGV, em nota. "Apesar da melhora gradual da demanda presente, os empresários observam o nível de estoques aumentar novamente."

Houve alta em oito dos 19 segmentos industriais pesquisados pela sondagem. O Índice de Expectativas (IE) avançou 1,4 ponto, para 97,8 pontos, maior nível desde setembro de 2022 (97,9 pontos). O Índice de Situação Atual (ISA), porém, caiu 0,6 ponto, para 96,0 pontos.

Entre os componentes do IE, o indicador que mede a tendência dos negócios nos seis meses seguintes avançou 3,0 pontos, para 98,0 pontos. O índice que mensura o ímpeto sobre as contratações subiu 2,4 pontos, para 102,0 pontos, maior patamar desde setembro de 2022 (104,0 pontos). Já o indicador que mede a produção nos três meses seguintes caiu 1,4 pontos, para 93,4 pontos, terceira queda consecutiva.

Nas aberturas do ISA, o nível de estoques foi o que mais influenciou a queda, ao piorar 3,0 pontos no mês, indo a 105,3 pontos - acima de 100 pontos esse indicador sinaliza que a indústria opera com estoques excessivos. A situação atual dos negócios caiu 0,7 ponto, para 97,8 pontos, enquanto o nível de demanda avançou 1,8 ponto, para 95,7 pontos, melhor resultado desde outubro de 2022 (96,9 pontos).