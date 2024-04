Empresa matriz do TikTok descarta vender rede social apesar de ameaças nos EUA

A ByteDance, empresa chinesa controladora do TikTok, afirmou que não tem intenção de vendê-lo após a aprovação de uma lei no Congresso dos Estados Unidos que ameaça proibir a rede social se ela não cortar seus laços com a China.

O comunicado da ByteDance foi uma resposta a uma notícia no site especializado The Information de que o gigante tecnológico chinês estava considerando cenários para vender a plataforma de vídeos sem o algoritmo de recomendações que a torna funcional.

"As informações da mídia estrangeira sobre a ByteDance explorando a venda do TikTok não são verdadeiras", afirmou a empresa nesta quinta-feira à noite em sua conta do Toutiao, uma rede social do grupo.

"A ByteDance não tem planos de vender o TikTok", acrescentou.

Autoridades do Congresso e do governo dos Estados Unidos afirmam que a plataforma representa uma ameaça à segurança nacional se for controlada ou ligada à ByteDance.

Eles argumentam que ela poderia ser usada para coletar dados e espionar cidadãos americanos ou como um poderoso canal de propaganda para a China.

O TikTok negou veementemente essas acusações e afirmou que nunca compartilhou nem compartilhará dados de usuários americanos com Pequim.

O CEO da plataforma, Shou Zi Chew, indicou que a empresa levará a lei aos tribunais.

