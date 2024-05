Papa ora por vítimas de inundações no Rio Grande do Sul

VATICANO, 5 MAI (ANSA) - O papa Francisco expressou neste domingo (5) solidariedade ao Rio Grande do Sul por conta das tempestades e inundações que atingiram o estado na última semana e causaram pelo menos 55 mortes, número que ainda está destinado a aumentar.

"Asseguro minha oração pela população do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingida por grandes inundações. Que o Senhor acolha os defuntos, conforte os familiares e aqueles que tiveram de deixar suas casas", afirmou o líder católico da janela do Palácio Apostólico, no Vaticano.

A onda de mau tempo afetou pelo menos 317 municípios gaúchos e mais de meio milhão de pessoas, deixando também 74 desaparecidos e 107 feridos. Segundo a Defesa Civil, cerca de 82,5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

De acordo com o governador Eduardo Leite, trata-se do "maior desastre climático" da história do Rio Grande do Sul, que recebe neste domingo uma nova visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.