Ucrânia acusa alto clérigo ortodoxo de entregar informações militares à Rússia

Os Serviços Ucranianos de Segurança (SBU) acusaram, nesta quarta-feira (24), um alto funcionário ortodoxo, que está à frente do principal monastério do leste do país, de ter revelado à Rússia posições do Exército ucraniano.

A direção desse monastério depende do ramo da Igreja ortodoxa ucraniana historicamente vinculada a Moscou.

Esse ramo proclamou sua independência em maio de 2022, pouco depois do início da invasão russa da Ucrânia, em reação ao apoio à guerra expresso pelo patriarca russo Kirill. Mas as autoridades ucranianas o acusam de estar há anos promovendo sentimentos separatistas.

Os Serviços de Segurança declararam que o líder do importante templo ortodoxo de Sviatogirsk é suspeito de ter "repassado" aos russos "posições dos pontos de controle das Forças Armadas ucranianas" do distrito de Kramatorsk, na região de Donetsk.

Ele é acusado de ter mencionado esses locais ante seus fiéis "durante uma liturgia", indicou o SBU, sem revelar quando isso ocorreu e sem mencionar explicitamente o líder Arsenii, que está à frente da instituição monástica de Sviatogirsk.

O acusado pode ser condenado a até oito anos de prisão se for considerado culpado de "transmitir informações sobre os deslocamentos ou a localização das Forças Armadas".

Também está sendo investigado por supostamente ter transmitido "mensagens favoráveis ao Kremlin", segundo o SBU.

A região de Donetsk, cuja anexação é reivindicada pela Rússia, faz parte das zonas de combate mais duros.

