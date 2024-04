UBS sinaliza preocupação "séria" com novas exigências de capital da Suíça

Por Noele Illien

BASILEIA, Suíça (Reuters) - Os executivos do UBS disseram aos acionistas, nesta quarta-feira que estão muito preocupados com o plano anunciado recentemente pelo governo suíço de impor ao maior banco do país exigências mais rigorosas de capital.

"Estamos seriamente preocupados com algumas das discussões relacionadas às exigências adicionais de capital", disse o presidente do conselho de administração do UBS, Colm Kelleher, na assembleia geral anual do banco na Basileia. "O capital adicional é o remédio errado."

O UBS pode precisar encontrar de 15 bilhões a 25 bilhões de dólares em capital adicional depois que o governo da Suíça apresentou planos sobre como policiar os bancos considerados "grandes demais para falir" para proteger o país de uma repetição do colapso do Credit Suisse.

O UBS, sediado em Zurique, adquiriu seu rival de longa data no ano passado, após o colapso do Credit Suisse que abalou os mercados financeiros globais. A aquisição despertou temor de que o banco ampliado possa acabar com a economia suíça se vier a ter problemas.

A aquisição fez com que o governo suíço elaborasse um plano com o objetivo de tornar o sistema bancário mais robusto e evitar um possível colapso do UBS, embora o cronograma para as mudanças ainda não esteja claro, já que um longo processo legislativo ainda está pendente.

Apesar dessa perspectiva de regras de capital mais rígidas, Kelleher disse que o UBS continua comprometido com a distribuição do capital excedente aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.

"O UBS não é grande demais para falir", disse ele, observando que é um dos bancos mais bem capitalizados da Europa.

O executivo disse que o objetivo é que os retornos totais de capital excedam os níveis anteriores à aquisição até 2026.

Falando na reunião, o presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, disse que a conclusão da fusão dos dois bancos deve ocorrer antes do final do terceiro trimestre, e que ainda há decisões difíceis pela frente durante a integração do Credit Suisse.

"Apesar de nossos esforços para diminuir o impacto, a curto e médio prazo precisaremos nos separar de alguns pares", disse Ermotti. No final final de semana, reportagem da mídia afirmou que o UBS planeja cinco rodadas de demissões em massa nos próximos meses.

A remuneração de Ermotti, de 14,4 milhões de francos suíços (15,75 milhões de dólares), nos nove meses de 2023, que o tornou o executivo de banco mais bem pago da Europa, foi duramente criticada por vários acionistas antes da votação do pacote de remuneração.

Kelleher defendeu a remuneração do presidente-executivo, que será de mais de 18 milhões de francos para o ano inteiro.

"Ele tem, sem dúvida, o trabalho mais difícil do setor de serviços financeiros em todo o mundo, e ele cumpriu o que prometeu", disse Kelleher.