Amorim e Lavrov se reúnem na Rússia sobre conflito

(ANSA) - BRASÍLIA, 24 APR - O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, se reuniu nesta semana, na Rússia, com o chanceler do país, Sergei Lavrov, discutindo temas como a guerra na Ucrânia e outras questões relacionadas ao grupo de países emergentes Brics.

Amorim conversou com Lavrov, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, e funcionários de inteligência e segurança do governo do presidente Vladimir Putin, conforme relatado pelo portal Brasil 247. Lavrov também teve um encontro com Lula no Palácio da Alvorada em fevereiro.

"A solução para o conflito no leste europeu só será possível com a participação da Rússia. Temos que construir um clima para o diálogo. O Brasil mantém boas relações com vários países", declarou o diplomata ao jornal O Globo.

Ele também defendeu que os Brics podem contribuir para o diálogo entre os governos de Putin e Volodymyr Zelensky.

A Rússia sediará a cúpula do Brics em outubro deste ano. Esta foi a segunda viagem de Amorim à Rússia em um ano; em abril de 2023, o diplomata foi recebido pelo presidente Vladimir Putin.

