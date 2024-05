Após Madri, lesão tira Sinner do Masters 1000 de Roma

ROMA, 4 MAI (ANSA) - Após ter desistido do Masters 1000 de Madri, o tenista italiano Jannik Sinner anunciou neste sábado (4) que também não participará do Aberto de Roma, que começa na próxima segunda-feira (6).

O segundo colocado no ranking mundial faz a melhor temporada de sua carreira, com três títulos, mas vem sofrendo com uma lesão no quadril nas últimas semanas.

"Não é fácil escrever essa mensagem, mas, depois de ter falado de novo com os médicos e especialistas sobre meus problemas no quadril, devo anunciar que, infelizmente, não poderei jogar em Roma", afirmou Sinner em seu perfil no Instagram.

O italiano chegou a cogitar participar do Masters 1000 da capital italiana, mas decidiu se poupar para o Grand Slam de Roland Garros, em Paris, que acontece entre 20 de maio e 9 de junho.

"Estou muito triste por não ter me recuperado, já que é um dos meus torneios favoritos no mundo. Não via a hora de voltar a jogar em casa diante do público italiano", acrescentou Sinner, ressaltando que agora trabalhará com os médicos para "estar pronto para Roland Garros".

O tirolês já conquistou o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, em janeiro de 2024, mas seu melhor resultado no saibro de Paris foi em 2020, quando ele chegou às quartas de final. (ANSA).

