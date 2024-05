Número de mortos por inundações no Rio Grande do Sul chega a 56

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) - Subiu para 56 o número de mortos em função das chuvas e inundações que atingem o Rio Grande do Sul há uma semana.

O boletim mais recente da Defesa Civil gaúcha, divulgado na manhã deste sábado (4), também contabiliza 67 desaparecidos, 74 feridos e mais de 32 mil desalojados ou desabrigados, enquanto 350 mil endereços estão sem energia elétrica, e 861 mil, sem água.

As tempestades afetaram pelo menos 281 municípios do estado, e o mau tempo só deve arrefecer a partir de domingo (5).

Na capital Porto Alegre, o rio Guaíba ultrapassou os cinco metros, superando uma cheia sem precedentes registrada em 1941 e invadindo o centro histórico da cidade.

A catástrofe no Rio Grande do Sul forçou o governo federal a suspender a primeira edição do Concurso Nacional Unificado, que selecionaria 6,6 mil novos servidores públicos em todo o país e aconteceria no domingo.

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também instituiu uma Sala de Situação" para acompanhar o socorro e assistência à população afetada.

O desastre natural gerou uma onda de solidariedade em todo o Brasil e também de outros países. O embaixador da Itália em Brasília, Alessandro Cortese, disse acompanhar a situação com "grande apreensão e emoção", enquanto o Consulado-Geral do país europeu em Porto Alegre iniciou uma campanha de arrecadação de doações de itens de primeira necessidade em sua sede. (ANSA).

