Aceleração descontrolada causa recall de todas as picapes Tesla Cybertruck

A Tesla iniciou um recall da Cybertruck após um problema com o pedal do acelerador, que pode ficar preso, mantendo a picape elétrica em aceleração máxima.

Este recall abrange 3.878 veículos, o que corresponde a praticamente 00% dos modelos comercializados até aqui.

O que aconteceu

Pedais da picape Tesla Cybertruck Imagem: Reprodução

Após relatos de que o pedal do acelerador estava ficando preso enquanto o veículo trafegava, a Tesla comunicou um recall para a Cybertruck 2024.

Este recall engloba "todos os veículos Cybertruck fabricados de 13 de novembro de 2023 a 4 de abril de 2024", segundo a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA).

A NHTSA diz que o metal sobre o pedal do acelerador pode se soltar e ficar preso no acabamento interno do veículo na área dos pés do motorista. Com isso, o pedal do acelerador passa a permanecer pressionado.

Felizmente, apesar da situação perigosa, caso se pressione o pedal do freio, o carro corta a aceleração imediatamente.

A Tesla diz que não tinha conhecimento de quaisquer acidentes ou ferimentos relacionados ao problema. A marca também foi obrigada a suspender as entregas do Cybertruck até fazer os consertos.

