Mercado da China é pressionado por ações cíclicas; Hong Kong tem alta

XANGAI (Reuters) - O mercado acionário da China fecharam em queda nesta terça-feira, pressionadas por ações cíclicas como metais, enquanto as empresas de tecnologia impulsionaram o índice de Hong Kong.

As empresas de metais não ferrosos lideraram as quedas na China, caindo 4,5%, enquanto as ações relacionadas a carvão recuaram 2,4%.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos em Hong Kong, com a gigante de entregas Meituan e a gigante do comércio eletrônico JD.com subindo 8,0% e 6,1%, respectivamente.

No fechamento, o índice de Xangai caiu 0,74%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com baixa de 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,92%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 37.552 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,92%, a 16.828 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,74%, a 3.021 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,70%, a 3.506 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,24%, a 2.623 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,97%, a 19.599 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,47%, a 3.272 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45%, a 7.683 pontos.