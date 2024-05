Dólar cai e vai a R$ 5,07 após dados de emprego nos EUA; Bolsa sobe 1%

O dólar caiu 0,86% nesta terça-feira (30) e fechou o dia cotado a R$ 5,07. Na semana, a moeda americana recuou 0,91% frente ao real.

O Ibovespa fechou o dia com alta de 1,09%, aos 128.508,67 pontos. O principal índice da B3 avançou 1,57% nos últimos sete dias.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, a referência é o dólar turismo, e o valor é bem mais alto.

O que aconteceu

Moeda norte-americana acelerou suas perdas, pelo segundo dia consecutivo, frente ao real. Investidores digerem dados de emprego dos Estados Unidos, que surpreenderam para baixo, ressuscitando esperanças de um afrouxamento monetário mais extenso pelo Federal Reserve.

Bom humor internacional estimula alta do Ibovespa. Além de balanços como Apple e de bancos franceses no exterior, o payroll (dado de emprego) norte-americano reforça o clima positivo nos mercados.

A economia dos Estados Unidos criou 175 mil empregos em abril, em termos líquidos. O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de 225 mil postos de trabalho, e perto do piso das estimativas, que variavam de 150 mil a 275 mil vagas.

Na visão do economista-sênior do Inter, André Cordeiro, os números aumentam as chances do início do ciclo de cortes pelo Federal Reserve em 2024. "Entretanto, esse resultado não muda o cenário para a reunião de junho. Até lá teremos mais um payroll e mais duas divulgações de inflação. Mantendo-se essa tendência no mercado de trabalho e sem maiores sinais de reaceleração inflacionária, esperamos que o primeiro corte ocorra na reunião de setembro."

Além de reagir ao payroll, os investidores da B3 ainda avaliam o noticiário corporativo. Balanços da Gerdau e Iguatemi estão no readar, além da sanção do prefeito paulista, Ricardo Nunes, ao processo de privatização da Sabesp. As ações da Gerdau, Iguatemi e Sabesp subiam 5,05%, 2,36% e 1,22%, pela ordem, perto das 11 horas.

No Brasil, o Banco Central se reunirá na semana que vem para definir a política monetária. Expectativa nos mercados é de que a incerteza elevada possa levar a autarquia a desacelerar o ritmo de corte da Selic.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)