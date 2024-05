MP quer multar em R$ 180 mil homem que tingiu cachoeira para chá revelação

O MPMT (Ministério Público de Mato Grosso) pediu para que o responsável por tingir uma cachoeira de azul para um chá revelação feito em Tangará da Serra pague mais de R$ 180 mil de multa. O caso foi em setembro de 2022.

O que aconteceu

O responsável deverá pagar R$ 89.826,52 por danos ambientais materiais e indenização de mais de R$ 100 mil por danos ambientais extrapatrimoniais, segundo a ação do MP.

A ação pede ainda que o responsável seja condenado. Sobretudo, em se abster de lançar novamente substância química em pó em curso d'água natural com o objetivo de alterar sua cor, sem autorização do órgão ambiental".

A cachoeira fica em uma propriedade privada, alugada para eventos. O proprietário do local informou não ter conhecimento sobre o produto utilizado na coloração da água e que o mesmo foi providenciado por um parente dos familiares que promoveram o evento.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso emitiu um auto de infração contra o responsável. A notificação foi por "lançar substância química em pó em curso d'água natural, com o objetivo de alterar sua cor, sem autorização do órgão ambiental competente".

O responsável informou que utilizou um produto denominado "Lagoa azul" para tingir a cachoeira. Ele não apresentou nota fiscal da compra e nem a embalagem do produto ao órgão ambiental.

O UOL tenta contato com o responsável por tingir a cachoeira. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Um casal virou alvo de críticas após tingir de azul a água de uma cachoeira durante um chá revelação em Tangará da Serra (MT).

Vídeos e fotos do chá revelação foram compartilhados nas redes sociais pelos convidados do evento. Na ocasião, Anderson Reis e Evelin Talini usaram a cachoeira para anunciar a chegada do filho.

Nas imagens é possível ver o momento em que a queda d'água atrás do casal começa a ficar azul, revelando que eles serão pais de um menino. Além da substância que tingiu a água da cachoeira, fumaça da mesma cor também foi usada para revelar o sexo do bebê.