Verstappen é o mais rápido nos treinos livres do GP de Miami

O campeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez nesta sexta-feira (3) o melhor tempo dos treinos livres para o Grande Prêmio de Miami, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, deu apenas três voltas.

Verstappen, que venceu quatro das cinco corridas de Fórmula 1 nesta temporada, fez o melhor tempo, de 1:28.595, apesar de ter enfrentado alguns problemas para controlar seu carro no início da temporada.

O holandês, que venceu as duas corridas anteriores em Miami, terminou com um tempo 0,105 mais rápido que o do piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri.

Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro mais rápido, seguido por George Russell, da Mercedes.

Leclerc freou forte demais na curva 16 e rodou, com seu carro bloqueando a pista e causando uma bandeira vermelha precoce.

A sessão foi o único treino antes da classificação de sábado. Os pilotos retornarão à pista ainda nesta sexta-feira para a classificação para a corrida sprint, que será realizada no sábado, antes da classificação para a corrida do dia seguinte.

--- 1ª sessão de treinos livres:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:28.595 (25 voltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:28.700 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:28.711 (24)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:28.784 (26)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:28.817 (25)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:28.868 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:29.012 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.056 (25)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:29.163 (23)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:29.175 (27)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.178 (27)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.189 (26)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:29.314 (25)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:29.393 (24)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:29.445 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.495 (21)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:29.636 (23)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:29.891 (23)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.023 (22)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.099 (3)

