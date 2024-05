Agrishow encerra com R$ 13,608 bi em negócios de máquinas e implementos

Ribeirão Preto, 3 - A 29ª edição da Agrishow, considerada a maior feira do agronegócio da América Latina, alcançou o volume recorde de R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios especificamente com máquinas e implementos agrícolas, informou a organização da feira em nota enviada a jornalistas. O crescimento foi de 2,4%, se comparado com a edição de 2023, quando foi registrado o montante de R$ 13,290 bilhões. A organização cancelou no fim da manhã desta sexta-feira a coletiva de imprensa em que divulgaria o balanço dos resultados. O público foi o mesmo do ano anterior, destacou ainda o comunicado, de 195 mil pessoas."Mantivemos os visitantes e aumentamos as intenções de negócios. E esperamos que, para o próximo ano, o agronegócio brasileiro possa estar ainda mais forte e pujante", afirmou o presidente da feira, João Marchesan, na nota, ressaltando o momento desfavorável de "clima, juros altos e falta de recursos controlados".Segundo ele, "a mobilidade e a infraestrutura da feira foram alguns dos destaques". Ainda assim, o evento teve diversos imprevistos ao longo de seus cinco dias, que incluíram quedas de energia e dificuldades na entrada e na saída do complexo. No penúltimo dia, houve um acidente com um helicóptero que deixou dois feridos.Em 2025, a Agrishow ocorrerá entre 28 de abril e 2 de maio.