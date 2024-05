Ibovespa fecha em alta com melhora em perspectivas sobre juros nos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, após dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos ampliarem apostas de que o Federal Reserve começará a cortar os juros em setembro, com Gerdau avançando mais de 5% também embalada pelo resultado do primeiro trimestre e anúncio sobre dividendos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,09%, a 128.508,67 pontos, acumulando na semana um ganho de 1,57%. Na máxima do dia, chegou a 128.786,96 pontos. Na mínima, a 127.130,46 pontos.

O volume financeiro somou 27,79 bilhões reais.

Os EUA abriram 175.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, de acordo com o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 243.000 vagas. Os dados de março foram revisados para cima, mostrando abertura de 315.000 empregos, em vez de 303.000 conforme informado anteriormente.

A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, enquanto os salários desaceleraram a alta para 3,9% nos 12 meses até abril, após aumento de 4,1% em março.

Após os dados, os futuros de juros nos EUA passaram a precificar uma chance de cerca de 78% de um corte nos juros na reunião do banco central dos EUA em meados de setembro, acima dos 63% registrados antes do relatório. Também passaram a embutir dois cortes de 0,25 ponto percentual em 2024.

De acordo com o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, um mercado de trabalho menos pujante, com salários crescendo menos que o esperado, abre espaço para que o Federal Reserve comece a realizar uma política de afrouxamento monetário e corte os juros na maior economia do mundo.

"Face a esses dados e de acordo com os últimos comentários de Jerome Powell, que disse que 'se o emprego moderasse' as condições acerca da inflação e juros seriam revistas, o mercado deve voltar a especular cortes de juros começando em setembro."

Em Nova York, o S&P 500, umas das referências do mercado acionário dos EUA, fechou em alta de mais de 1%, enquanto rendimento do título de 10 anos do governo norte-americano marcava 4,4995% no final do dia, de 4,571% na véspera,

Na visão do economista-chefe da Azimut Brasil, Gino Olivares, os dados serviram para tranquilizar os mercados, no sentido de mostrar que a desaceleração do mercado de trabalho norte-americano está efetivamente acontecendo.

A diminuição do ritmo de criação de empregos no setor de serviços, acrescentou, cria também a expectativa de menores pressões inflacionárias nesse setor nos próximos meses.

"Porém, a cautela precisa ser mantida pois foi apenas o primeiro dado de criação de emprego que ficou aquém do esperado em vários meses e, fundamentalmente, porque é necessário que esses sinais de desaquecimento se transformem em diminuição das taxas de inflação ao consumidor."

"Mas é inegável que o resultado líquido dos números publicados hoje foi amplamente positivo, justificando a reação positiva dos preços dos ativos no mundo todo."

DESTAQUES

- GERDAU PN avançou 5,53%, a 19,66 reais, mesmo após reportar na noite da véspera queda de 47,9% ano a ano no seu lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, para 1,25 bilhão de reais. Em paralelo, a empresa anunciou pagamento de dividendos equivalentes a 589 milhões de reais e a emissão de debêntures simples no valor de 1,5 bilhão com vencimento em maio de 2029. Nesta sexta-feira, a companhia divulgou que vai avaliar a instalação de uma usina de aços especiais no México. Analistas do BTG Pactual chamaram a atenção para o resultado operacional medido pelo Ebitda que superou as previsões deles e forneceu sinais iniciais de um "fundo do poço" em sua unidade brasileira. Eles também elevaram a recomendação das ações para "compra".

- EZTEC ON valorizou-se 6,01%, a 14,64 reais, após a construtora mostrar na noite de quinta-feira avanço de 34% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 56,7 milhões de reais. A performance positiva teve endosso relevante do alívio na curva de juros no Brasil, que reverberou em outras construtoras, com o índice do setor imobiliário na B3 fechando em alta de 3,97%.

- GPA ON subiu 6,60%, a 3,39 reais, após fechar a venda de imóveis que compõem a sua sede administrativa localizada em São Paulo pelo valor total de 218 milhões de reais.

- IRB(RE) ON encerrou com elevação de 1,71%, a 44,50 reais, após divulgar nesta sexta-feira que efeito positivo de 185,5 milhões de reais no caixa após combinação de transações que incluíram recebimento de valores devidos pela União e antecipação de resgate de debêntures.

- IGUATEMI UNIT avançou 2,68%, a 22,20 reais, após a operadora de shopping centers divulgar na véspera, depois do fechamento do mercado, que teve lucro líquido ajustado de 108,4 milhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 63% frente ao mesmo período no ano passado. A presidente-executiva da Iguatemi, Cristina Betts, afirmou nesta sexta-feira que o desempenho da receita líquida com operações de shoppings deve continuar no topo das previsões da companhia, após o crescimento de 8% no primeiro trimestre do ano.

- SABESP ON valorizou-se 0,64%, a 80,80 reais, tendo no radar a sanção pelo prefeito de São Paulo na quinta-feira do projeto de lei que autoriza o município a aderir à privatização da companhia paulista de saneamento básico. O presidente da Sabesp afirmou no início do mês que a companhia espera lançar a oferta de ações para a privatização "no final do mês de maio ou início de junho".

- PETROBRAS PN recuou 1,34%, a 39,89 reais, com o barril de Brent transacionado com variação negativa de 0,85%. A companhia disse no final da quinta-feira que lançou processo competitivo para a contratação de empresas que irão construir e concluir unidades de produção de lubrificantes, querosene de aviação (QAV) e diesel no Polo Gaslub (antigo Comperj), no Estado do Rio de Janeiro.

- VALE ON terminou com variação positiva de 0,11%, a 63,99 reais, em mais um pregão sem a referência do mercado de minério da ferro na China por feriado naquele país.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta 1,26%, a 32,20 reais, tendo no radar a divulgação do balanço na próxima semana. BRADESCO PN, que mostrou os números na véspera, caiu 0,32%, a 13,78 reais.

- MERCADO LIVRE, que é negociado em Nova York, disparou 8,27%, a 1.630,56 reais, após divulgar na noite da véspera um aumento de 71% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas de analistas, com o desempenho de suas operações no Brasil e no México compensando alguns efeitos negativos na Argentina.