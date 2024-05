Defesa Civil orienta moradores a evacuar área do centro de Porto Alegre

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul recomendou a evacuação imediata de uma parte do centro histórico de Porto Alegre por conta da elevação do Guaíba.

O que aconteceu

Defesa Civil orienta saída de moradores e comerciantes de área em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira (3). O órgão pede a evacuação de regiões próximas às ruas Siqueira Campos, Sete de Setembro, Rua dos Andradas (rua da Praia), avenida Júlio de Castilhos e arredores.

Moradores devem procurar abrigos públicos ou outros locais. Durante a elevação de nível do Guaíba, a Defesa Civil pontua que as pessoas não voltem as localidades.

As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil de Porto Alegre sobre os abrigos públicos disponibilizados, rotas de fuga e pontos de segurança.

Defesa Civil do Rio Grande do Sul

A recomendação ocorre após hidrólogos do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS) publicarem na manhã desta sexta-feira (3) um alerta de risco junto a um mapa. Na simulação, constam áreas possivelmente alagadas, com base nas medições do Guaíba.

Os professores indicavam que as autoridades devem iniciar a preparação para evacuar a população. O aconselhamento é baseado na análise da rápida elevação das águas do Guaíba — rio localizado entre o Delta do Jacuí e a Lagoa dos Patos.

Recomendamos, por segurança, se preparar para evacuar essas áreas se o Guaíba atinja o nível 5m, pois, em caso de falha do sistema (ou seja, se o nível do Guaíba ultrapassar 6,0 m), a região inundaria rapidamente.

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, em nota

Nível do Guaíba deve seguir em elevação. O balanço emitido pelos pesquisadores apontam que a cheia de 2024 vai ultrapassar a ocorrida em 1941 (4,76 metros). Eles ainda acreditam que a elevação supere os 5 metros ainda hoje, chegando a 5,5 metros entre esta sexta-feira (3) e sábado (4).

Porto Alegre é protegida por muros e comportas. Contudo, apesar das barreiras, na região central da cidade, o muro Mauá já está sofrendo rupturas - a estrutura suporta uma enchente de até 6 metros. Na manhã de hoje, um dos portões do sistema se rompeu, provocando inundação.

Mais de 30 bairros podem ser alagados. De acordo com a pesquisa do IPH, caso haja colapso do sistema de defesa da capital gaúcha, as seguintes regiões serão afetadas: Sarandi, Humaitá, Navegantes, São Geraldo, Floresta, Farrapos, Centro Histórico, Cidade Baixa, Arquipélago, Hipica, Praia de Belas, Menino Deus, Azenha, Cristal, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami.

Outras localidades também podem ser afetadas, se o cenário desenhado se consolidar. Caso a previsão da crise deste ano supere a de 1941, 140.030 pessoas serão atingidas em mais de 77 mil domicílios, aponta os pesquisadores do IPH.

Quatro pesquisadores assinaram estudo. A pesquisa foi liderada pelos professores Rodrigo Paiva e Fernando Fan, doutores em Recursos Hídricos, Iporã Possantti, doutorando pelo IPH e o engenheiro hídrico Matheus Sampaio.

O mapa, apresentado abaixo, considera um patamar de condições extremas, pondera os pesquisadores. Confira: