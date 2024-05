Ao menos 70 cães são resgatados em Porto Alegre em meio a chuvas

Cerca de 72 cães foram resgatados nesta sexta-feira (3) em meio a fortes chuvas que têm castigado a cidade de Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Operação de resgate foi comandada pelo 4º RPMon, batalhão de cavalaria da Brigada Militar, e a Prefeitura da capital gaúcha. As equipes disponibilizaram um caminhão para remover os animais para um abrigo localizado no bairro da Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

Há ação em andamento para resgatar mais animais. Por isso, o número de cachorros perdidos de seus tutores ou retirados de áreas de risco pode aumentar. Não há informações, no entanto, sobre outros bichinhos resgatados, além de cães.

O 4º RPMon, batalhão de cavalaria da BM em Porto Alegre, e a @Prefeitura_POA, atuaram no resgate de cães na região das Ilhas da capital durante esta sexta-feira (3/5). As equipes disponibilizaram um caminhão para remover os animais para um abrigo pic.twitter.com/iY5fOdcjGG -- Brigada Militar-RS (@brigadamilitar_) May 3, 2024

Guaíba em alerta de 'inundação extrema'

Defesa Civil emitiu alerta para "inundação extrema" no Guaíba por 24 horas. Segundo o órgão, a população deve evitar regiões próximas ao rio e locais de risco.

Portão 14 do sistema contra inundações se rompeu nesta sexta-feira (3). Ele fica localizado no encontro das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria. "Houve rompimento do portão 14 do Cais Mauá e pode acarretar inundações na avenida Sertório, zona norte da capital", informou o prefeito, Sebastião Melo (MDB).

Imagens mostram os CTs do Internacional e do Grêmio completamente alagados. A rodoviária e o centro histórico da capital também foram tomados pela água. Nas redes sociais, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientou que os deslocamentos para a cidade devem ser evitados e a população deve buscar locais seguros.

Capital tem quase 500 desabrigados e 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes. Ao menos 448 pessoas estão alojadas em três abrigos de Porto Alegre. "Estão montando um quarto abrigo e vendo a viabilidade de outros", disse o prefeito.

A CEEE Equatorial, empresa de distribuição de energia elétrica, anunciou o desligamento da rede no centro histórico de Porto Alegre por motivo de segurança. Já a companhia de abastecimento de água local informou a suspensão do serviço em 21 bairros.