Petróleo recua apos dados de emprego nos EUA; tem maior perda semanal em 3 meses

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira e registraram a maior perda semanal em três meses, enquanto investidores avaliavam dados fracos sobre o emprego nos Estados Unidos e o possível momento de um corte na taxa de juros do Federal Reserve.

Os futuros do petróleo Brent para julho fecharam em queda de 0,71 dólar, ou 0,85%, a 82,96 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA para junho caiu 0,84 dólar, ou 1,06%, a 78,11 dólares o barril.

Os investidores estavam preocupados com o fato de os custos de empréstimos mais elevados durante mais tempo poderem travar o crescimento econômico nos EUA, o principal consumidor de petróleo do mundo, depois do Federal Reserve ter decidido esta semana manter as taxas de juro estáveis.

Na semana, o Brent caiu mais de 7%, enquanto o WTI caiu 6,8%.

O crescimento do emprego nos EUA desacelerou mais do que o esperado em abril e o ganho salarial anual esfriou, mostraram dados desta sexta-feira, levando os investidores a aumentarem as apostas de que o banco central dos EUA realizará seu primeiro corte nas taxas de juros neste ano, em setembro.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar e Deep Kaushik Vakil em Londres e Sudarshan Varadhan em Cingapura)