Hamas enviará no sábado delegação ao Cairo para continuar negociando trégua

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta sexta-feira (3), que enviará uma delegação no sábado ao Egito para retomar, com um "espírito positivo", as negociações para uma trégua com Israel na guerra em Gaza.

"A delegação do Hamas viajará ao Cairo amanhã, sábado, para continuar as conversas", indicou o movimento em um comunicado publicado em seu site.

"Destacamos o espírito positivo com o qual os dirigentes do Hamas trataram a proposta de cessar-fogo recebida recentemente e vamos ao Cairo com o mesmo espírito para alcançar um acordo", acrescentou.

"O Hamas e as forças de resistência palestinas estão decididos a conseguir um acordo que satisfaça as demandas de nosso povo de uma interrupção completa da agressão, da retirada das forças de ocupação, do retorno dos deslocados, de ajuda e reconstrução, e um acordo de troca [entre prisioneiros palestinos e os reféns israelenses] sério", diz o comunicado.

Um membro do alto escalão do Hamas disse que Khalil al Hayya, um dos principais dirigentes do grupo, vai liderar a delegação.

Os mediadores - Catar, Egito e Estados Unidos - continuam esperando a resposta do Hamas à proposta israelense de uma trégua que inclui uma interrupção dos combates por 40 dias e uma troca de reféns israelenses por presos palestinos.

Mas o Hamas, que governa em Gaza desde 2007, exige um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza, arrasada por quase sete meses de guerra.

bur-skl-jd/imm/hgs/js/rpr/am

© Agence France-Presse