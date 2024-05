Wall St salta com dados de empregos nos EUA reforçando hipótese de cortes nos juros

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou em alta acentuada nesta sexta-feira depois que um relatório de emprego mais brando do que o esperado reforçou cenário de corte na taxa básica do Federal Reserve e também forneceu evidências da resiliência econômica dos Estados Unidos.

Os três principais índices de ações dos EUA registraram ganhos robustos. O índice de tecnologia Nasdaq, liderou o grupo, em alta de 2% com a ajuda dos papéis da Apple após o anúncio de recompra recorde de ações da fabricante do iPhone.

Os três índices registraram seus segundos ganhos semanais consecutivos, impulsionados por declarações do chair do Fed, Jerome Powell, com tom mais brando do que o esperado após decisão sobre os juros na quarta-feira.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou nesta sexta que a economia norte-americana criou menos empregos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu e o crescimento dos salários desacelerou inesperadamente.

O relatório ofereceu sinais de que o mercado de trabalho está se suavizando, o que Powell já disse considerar necessário para colocar a inflação em uma trajetória descendente sustentável. O relatório também forneceu garantias sobre a saúde econômica dos EUA.

O relatório fez com que os investidores aumentassem as apostas de que o Fed implementará sua primeira redução da taxa em setembro.

A Apple subiu 6,0%, depois que a empresa revelou um programa de recompra de ações recorde de 110 bilhões de dólares e superou as expectativas trimestrais.

O Dow Jones subiu 1,18%, para 38.675,68 pontos. O S&P 500 avançou 1,26%, para 5.127,79 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,99%, para 16.156,33 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, todos, com exceção do de energia, encerraram a sessão no território positivo, com o de tecnologia apresentando a maior alta percentual, de 3,0%.