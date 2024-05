Veja vídeo de família resgatada pelo telhado de casa no RS

Vídeos compartilhados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul mostram uma família sendo resgatada no município de Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (3).

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver um homem esperando pela ajuda em um buraco aberto no telhado da casa. Depois, outras pessoas da família são resgatadas pelos agentes.

Dentro da aeronave também aparece um cachorro sendo carregado, enquanto um homem chora após ser salvo.

Cruzeiro do Sul foi a mesma cidade palco de outro resgate semelhante na quinta-feira (2). A laje de uma casa desmoronou enquanto a Brigada Militar tentava fazer o resgaste de duas pessoas. Uma delas acabou sendo levada pela enxurrada.

Calamidade pública

Os temporais deixaram dezenas de mortos e causaram estragos em cerca de um a cada três municípios.

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.

Com a queda de barreiras e destruição de estradas, há comunidades isoladas e incomunicáveis. Familiares de moradores das cidades de Relvado, Encantado e Caxias do Sul, por exemplo, relatam que estão há dias sem conseguir contato com eles. Há municípios inteiros sem água ou luz.

Aulas de escolas estaduais e da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) estão suspensas. As atividades acadêmicas da UFSM não funcionarão do dia 6 a 10 de maio. ''A decisão foi tomada em função das fortes chuvas no nosso Estado, que ocasionaram estragos diversos. Inclusive, houve o rompimento da fibra ótica externa que garante o funcionamento do sistema de internet e portais da UFSM'', informou a gestão da Universidade.