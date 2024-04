Ferrari reviverá pintura azul para GP de Miami de F1

SÃO PAULO, 23 ABR (ANSA) - Para celebrar os 70 anos da chegada da Ferrari no mercado dos Estados Unidos, a escuderia italiana disputará o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 com uma pintura em dois tons de azul.

O time de Maranello vai utilizar nos monopostos de Charles Leclerc e Carlos Sainz as cores Azzurro La Plata e Azzurro Dino.

As duas colorações marcaram presença em carros lendários da Ferrari.

O tom Dino foi usado por Alberto Ascari (1918-1955), primeiro bicampeão mundial de F1, no capacete e no macacão durante as suas vitoriosas campanhas. O La Plata, por sua vez, era a cor oficial da escuderia em corridas na Argentina, mas também marcou presença nas etapas dos EUA e do México em 1964.

O Dino, que é um azul mais escuro que o La Plata, foi utilizado pela última vez na temporada de 1974, quando Clay Regazzoni (1939-2006) foi vice-campeão mundial. Desde então, o tradicional vermelho assumiu o posto de coloração oficial e nunca mais perdeu o prestigiado status.

Ainda não há muitas informações claras sobre como as cores ficarão dispostas no SF-24, mas a Ferrari deverá apresentar o novo visual no dia 6 de maio. (ANSA).

