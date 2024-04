Petróleo fecha com leve baixa em mercado menos preocupado com Oriente Médio

Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta segunda-feira (22), em um mercado menos preocupado com as tensões entre Israel e Irã.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, recuou 0,33%, para 87,00 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para maio, caiu 0,34%, para 82,85 dólares.

"Há indícios de uma desescalada nas tensões entre Israel e Irã e isso leva os preços do barril para baixo", indicou Phil Flynn do Price Futures Group.

A queda nos preços do petróleo vem acompanhada de vendas nos mercados de matérias-primas, com um enfraquecimento de ativos de segurança como o ouro ou a prata, destacou o analista.

"As consequências concretas destes dois ataques", do Irã e o atribuído a Israel, "foram mínimas, o que dá a entender que a tensão crescente é mais uma demonstração de força do que um desejo real de lançar uma guerra em larga escala um contra o outro", resumiu Tamas Varga, analista da PVM Energy.

Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram que reforçaram sanções contra o Irã.

As exportações de petróleo iraniano "não se viram afetadas e tudo indica que Israel está tentando não se distanciar de seu maior aliado, os Estados Unidos", e então não dá início a uma guerra devastadora contra seu arqui-inimigo regional, acrescentou Varga.

