Lula já teria recebido carta de Javier Milei

(ANSA) - BRASÍLIA, 22 APR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já teria recebido a carta que lhe foi enviada há uma semana por seu homólogo argentino, Javier Milei, na qual o ultraliberal teria proposto a realização de um encontro.

O presidente estaria com a carta em seu gabinete, mas a informação não foi anunciada oficialmente, conforme disse uma fonte do Palácio do Planalto consultada pela ANSA nesta segunda-feira (22).

Na segunda-feira passada (15), a carta foi entregue pessoalmente pela ministra argentina das Relações Exteriores, Diana Mondino, ao chanceler brasileiro, Mauro Vieira, durante uma reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Por enquanto, nem o Planalto, nem o Itamaraty informaram se Lula leu a carta e se pretende responder.

As autoridades brasileiras consideram que, a curto prazo, há poucas chances de um encontro bilateral entre os mandatários, mas não excluem a possibilidade de os presidentes terem uma breve conversa na próxima cúpula do G7, a ser realizada em junho na Itália; na cúpula do Mercosul, prevista para julho no Paraguai; ou na conferência de presidentes do G20, a ser realizada em novembro no Rio de Janeiro.

Lula manifestou seu desagrado com o colega argentino devido aos insultos recebidos durante a campanha eleitoral em 2023.

Apesar disso, o governo está interessado em manter uma relação "pragmática" com as autoridades de Buenos Aires e concedeu o agrément (autorização) para que Guillermo Daniel Raimondi seja o novo embaixador argentino no Brasil. (ANSA).

