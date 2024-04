Câmera corporal de PM registra salvamento de bebê engasgado com leite em SP

Do UOL, em São Paulo

A câmera corporal de um policial militar registrou o momento em que o agente salva um recém-nascido engasgado com leite materno. A ocorrência foi registrada na região da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, no sábado (20).

O que aconteceu

Vídeo obtido pelo UOL mostra a ação dos agentes. A mãe da criança, que tem 10 dias de vida, acionou a PM após ver que o filho estava sem respirar e ficando roxo. No local, o sargento Murilo Fernandes da Silva Vieira coloca o bebê no colo e começa a realizar a manobra de Heimlich (saiba aqui como fazer a manobra).

Pouco tempo depois, o recém-nascido expele o leite e começa a chorar, indicando que voltou a respirar. A criança foi encaminhada ao hospital, com a mãe e a avó, para verificação do quadro de saúde.

Menino se engasgou enquanto tomava leite de fórmula infantil porque a mãe estava com ingurgitamento mamário, conhecido popularmente com "leite empedrado". A mãe chegou a receber orientações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre como realizar a manobra, mas não conseguiu fazer a criança voltar a respirar.

PM que salvou a criança disse que resgate "não tem preço". "Nós trabalhamos em muitas ocorrências no dia a dia. Então, poder ajudar a socorrer uma criança, ver ela voltar a respirar porque você ajudou, não tem preço". O agente já havia auxiliado em outra ocorrência com bebê engasgado, mas, no sábado (20), foi a primeira vez que ele fez a manobra em uma criança.

Após avaliação médica, o recém-nascido foi liberado do hospital sem sequelas.