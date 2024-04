23 de abril é feriado de quê no Rio de Janeiro? Saiba qual a celebração

Do UOL, em São Paulo

O estado do Rio de Janeiro celebra o feriado de São Jorge nesta terça-feira (23).

O feriado estadual foi regulamentado em março de 2008 com a lei nº 5.198. O santo é o padroeiro do estado.

Antes de 2008, no entanto, o dia 23 de abril era um feriado exclusivo do município do Rio, conforme estipulado pela Lei Municipal 3.302, de 2001.

