Brasil derrota Canadá na estreia da Liga das Nações Feminina

A seleção brasileira de vôlei iniciou a disputa da primeira semana da Liga das Nações Feminina (LNF) com uma vitória por 3 sets a 1 (parciais de 26/24, 23/25, 26/24 e 25/12) sobre o Canadá na noite desta terça-feira (14) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Com a presença já garantida na próxima edição dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira encara a LNF, que reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo, como parte da preparação para o megaevento esportivo que será disputado em Paris (França) a partir de 26 de julho.

Notícias relacionadas:

O próximo compromisso do Brasil pela competição será na próxima quinta-feira (16), oportunidade na qual medirá forças com a seleção da República da Coreia a partir das 14h (horário de Brasília).

Paras várias equipes a LNF significa a última oportunidade de classificação a Paris. Os resultados da primeira fase - 12 jogos ao longo de três semanas - contam pontos no ranking mundial, que definirá as últimas cinco vagas olímpicas do vôlei feminino.