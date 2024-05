Lula planeja nomear Magda Chambriard como nova CEO da Petrobras, dizem fontes

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja nomear Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como nova presidente-executiva da Petrobras, disseram à Reuters nesta terça-feira fontes com conhecimento do assunto.

Mais cedo, a Petrobras informou que recebeu de seu atual presidente-executivo, Jean Paul Prates, solicitação para que o conselho de administração da estatal se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como CEO.

De acordo com o comunicado da companhia, Prates informou que, se aprovado o encerramento do mandato, ele pretende posteriormente apresentar sua renúncia ao cargo de membro do conselho de administração da Petrobras.

Procurada pela Reuters, a Petrobras disse que não tinha de imediato informações sobre quem substituiria Prates ou quando aconteceria a reunião do conselho.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, Marta Nogueira e Lisandra Paraguassu; reportagem adicional de Patricia Vilas Boas; edição de Roberto Samora)