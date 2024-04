Zelenskiy visita tropas ucranianas no leste do país em busca de elevar moral

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que visitou um posto de comando militar ucraniano usado pelas tropas que defendem a cidade de Chasiv Yar, no leste do país, que está sendo atacada pelas forças russas.

O líder ucraniano, que deve se dirigir a países aliados no Conselho Otan-Ucrânia por meio de uma chamada de vídeo ainda nesta sexta-feira, disse que conversou com as tropas da 41ª brigada mecanizada e lhes entregou prêmios.

A visita parecia ter como objetivo elevar o moral das tropas ucranianas, 25 meses após a invasão em grande escala da Rússia, que não mostra sinais de abrandamento. As tropas de Moscou ocupam 18% do território ucraniano e estão avançando cada vez mais no leste.

Zelenskiy disse no X que também visitou um pelotão médico de paraquedistas e inspecionou a construção de fortificações. "Todo esforço deve ser feito nesse sentido."

Kiev tem intensificado seus esforços para construir linhas de defesa, à medida que as autoridades alertam que a Rússia pode estar preparando uma grande ofensiva para os próximos meses.

Não ficou claro a proximidade do posto de comando em relação à Chasiv Yar, uma cidade estrategicamente posicionada em um terreno elevado que pode se tornar o local de uma importante batalha nas próximas semanas.

O vídeo da viagem compartilhado por Zelenskiy mostrava uma placa de entrada para a cidade de Sloviansk, a cerca de 30 km de Chasiv Yar, que tem visto recentemente a intensificação das tentativas russas de avançar.

O chefe do Exército da Ucrânia disse que a Rússia pretende capturar a cidade até maio, com o objetivo de preparar o terreno para novos avanços na região. As brigadas de Kiev estão impedindo os ataques.

(Por Yuliia Dysa e Tom Balmforth)