Deputada gaúcha após governo federal manter Enem dos Concursos: 'Um erro'

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL-RS) lamentou que o governo federal tenha decidido manter o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como "Enem dos Concursos", para o domingo (5), mesmo em meio às chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Parlamentar diz que decisão é "um erro" com os gaúchos (as). Ela citou as pessoas que perderam tudo e que não têm condições ou segurança para se locomoverem até os locais de prova. A deputada se manifestou no X (antigo Twitter) após o Ministério da Gestão confirmar na noite desta quinta-feira (2) que o concurso será mantido em todo o país, inclusive no RS.

"Futuro dos candidatos não pode ser comprometido por fenômenos naturais incontroláveis." A parlamentar ainda falou que o estado "enfrenta o maior desastre climático da sua história" e boa parte dos candidatos, mesmo se esforçando, não conseguirão ir até os locais de prova em razão das vias e rodovias bloqueadas. "Outros tantos estão sem luz e sem água", acrescentou.

"O prejuízo na vida do povo gaúcho já é imensurável, este não pode ser mais um deles", finalizou.

Antes do anúncio do governo, Melchionna havia divulgado que acionou o Ministério da Gestão na quarta-feira (1º) para o adiamento urgente da aplicação da prova. "Não é uma situação normal. É uma situação, obviamente, de urgência, de catástrofe no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, para garantir a isonomia e a possibilidade de que as pessoas cheguem e possam fazer o concurso", argumentou

Governo mantém aplicação do Enem dos Concursos

O governo diz que tentará garantir a participação dos candidatos no RS. "O Governo Federal enviará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes", diz a pasta.

Governador havia pedido adiamento. Eduardo Leite (PSDB) solicitou ao governo federal o adiamento a prova nos locais atingidos pelas fortes chuvas. Parlamentares também fizeram o mesmo.

Os editais do concurso não preveem reaplicação em nenhuma hipótese, mesmo em caso de desastres naturais, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Candidatos que tenham a participação afetada por problemas logísticos (que incluem desastres naturais) podem somente pedir o dinheiro de inscrição de volta.

Segundo o regulamento do concurso, um adiamento das provas só poderia ocorrer em todo Brasil.

Mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para 6.640 vagas do chamado "Enem dos Concursos".

Chuvas no RS

Fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde 24 de abril já deixaram pelo menos 29 mortos. Outras 60 pessoas estão desaparecidas.

A barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves (RS), rompeu parcialmente na tarde desta quinta. A informação foi confirmada pelo governo estadual.

Onda de 2 metros de altura atingiu a região de Bento Gonçalves, disse o prefeito do município. Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB), declarou nesta quinta-feira (2) que uma onda de aproximadamente dois metros de altura passou pela comunidade da Linha Alcântara, no município. Ele também esclareceu que essa onda estaria indo em direção os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza.

Moradores devem deixar áreas imediatamente e subir para locais com ao menos seis metros acima do nível dos rios. A informação foi dada pelo vice-governador Gabriel Souza em vídeo publicado nas redes sociais. A ombreira direita, uma das laterais onde a barragem está apoiada, foi rompida, mas a expectativa é de que a vazão da água ocasione o rompimento total, alertou.

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".

Recursos obtidos serão usados para ajudar os atingidos pelas chuvas e na reconstrução da infraestrutura das cidades, diz governo. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física e jurídica.

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul