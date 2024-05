Temporal histórico mata 29, deixa ilhados e desaparecidos e arrasa o RS

Os temporais que geraram cenas inéditas de destruição no Rio Grande do Sul causaram estragos em cerca de um em cada três municípios gaúchos, fizeram um rio atingir a maior cheia de sua história, romperam parcialmente uma barragem e deixaram 29 mortos, além de 60 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados até a noite desta quinta-feira (2). A tragédia atinge o estado apenas oito meses depois das inundações de setembro de 2023, que causaram 50 mortes.

O que aconteceu

Ao todo, 154 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Há 10,2 mil pessoas desalojadas, 4.645 em abrigos e 36 feridos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil, divulgado às 18h.

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.

Alerta da Defesa Civil do RS mostra risco de inundação ou inundação severa no estado todo Imagem: Defesa Civil do RS

Com a queda de barreiras e destruição de estradas, há comunidades isoladas e incomunicáveis. Familiares de moradores das cidades de Relvado, Encantado e Caxias do Sul, por exemplo, relatam que estão há dias sem conseguir contato com eles. Há municípios inteiros sem água ou luz.

O governador afirmou que o total de mortes ainda deve subir. "Infelizmente, sabemos que esses números vão aumentar. Temos 60 desaparecidos registrados, e mesmo esse número tende a ser maior. Sabemos que há pessoas desaparecidas em lugares inacessíveis", afirmou.

Foto aérea mostra área alagada na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, após fortes chuvas Imagem: 30.abr.2024-Gustavo Ghisleni / AFP

Rio Taquari atinge maior nível da história

Uma das regiões mais atingidas é a do Vale do Taquari. O rio Taquari atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros na madrugada desta quinta (2). O recorde anterior era de 29,9 metros, registrado em 1941. O rio chegou a 31,8 metros às 6 horas da manhã.

O nível também ultrapassa o das enchentes de setembro de 2023, que chegou a 29,5 metros. Moradores dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado receberam ordens das autoridades para deixar áreas de risco. A Defesa Civil afirmou que trabalha na retirada de famílias.

Ministério da Defesa anunciou hospital de campanha do Exército em Lajeado. O local terá 40 leitos de enfermaria e dois consultórios. O transporte de toda a estrutura é feito por um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Também em Lajeado, a equipe de um hospital montou uma barricada para conter a água da enchente. Funcionários da unidade de saúde Bruno Born colocaram sacos de areia nas portas, e a direção informou que planeja o remanejamento de atividades para andares superiores.

Muitas das cidades que estão debaixo d'água agora mal tiveram tempo de se recuperar dos estragos ocorridos no ano passado. Muçum, por exemplo, sofre a terceira enchente seguida —além do desastre de setembro, houve outro em novembro.

O governador chegou a gravou um vídeo pedindo que moradores do Vale do Taquari deixem suas casas. A região abrange 40 municípios.

Rompimento de barragem

Nesta quinta (2), a barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, rompeu parcialmente. A Defesa Civil alertou sobre o "processo de colapso" por volta das 15h50.

Com o rompimento, uma onda de dois metros de altura atingiu a região de Bento Gonçalves. Segundo o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB), as equipes tiveram pouco tempo para evacuar. A onda passou pela comunidade rural de Linha Alcântara, disse, onde há famílias isoladas, e seguiu em direção aos municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza.

Barragem 14 de Julho: rompimento parcial Imagem: Reprodução / Redes sociais

Moradores foram orientados a deixar a região e subir para locais ao menos seis metros acima do nível dos rios. A informação foi dada pelo vice-governador Gabriel Souza em vídeo publicado nas redes sociais. A ombreira direita, uma das laterais onde a barragem está apoiada, foi rompida, e a expectativa é de que a vazão da água ocasione o rompimento total, disse.

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura diz que monitora as estruturas de outras 13 barragens que estão em estado de alerta. Cinco delas já em processo de evacuação: Santa Lúcia, em Putinga; São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves; Belo Monte, em Eldorado do Sul; Dal Bó, em Caxias do Sul; e Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

Rio Guaíba, em Porto Alegre, deve bater marca histórica de 1941

A previsão é que o nível do rio Guaíba suba e atinja cinco metros na capital. O governador declarou que o Guaíba já atingiu 3,36 metros na noite desta quinta-feira. Em 1941, quando uma cheia histórica inundou parte do centro de Porto Alegre, o rio atingiu 4,76 metros.

Após 1941, o limite de três metros só havia sido ultrapassado em três ocasiões: em setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).

Especialistas e autoridades apontam que o nível do Guaíba está subindo rapidamente. A expectativa é que ele chegue a 4 metros na madrugada desta sexta. "Está subindo 8 cm por hora", disse Leite. O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí.

O lago Guaíba , na capital gaúcha, transbordou na tarde desta quinta. O nível da água foi a 3,09 metros —o limite de inundação é de 3 metros.

Guaíba transbordou, e águas invadiram o Cais Mauá, em Porto Alegre Imagem: Divulgação

É orientação expressa que os moradores de áreas próximas ao Guaíba, nos municípios de Porto Alegre (zona sul), Guaíba e Eldorado do Sul, deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Caí

Defesa Civil do Rio Grande do Sul

Lula promete recursos para o estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o estado nesta quinta e prometeu recursos, após ser cobrado por Leite. O presidente, porém, não indicou quais ações concretas serão tomadas.

Lula faz visita ao Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A gente não vai permitir que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos. O governo federal estará 100% em sintonia com o governo estadual. Num primeiro momento, a gente tem que cuidar das pessoas. No segundo, reparar os danos. Tudo que estiver ao alcance do governo federal, faremos. Eu sei que são muitas casas, muitas vidas, mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo dessas pessoas.

Presidente Lula

Mais tarde, o governo federal decidiu instalar uma sala de situação para traçar ações emergenciais para atender as cidade afetadas. Uma comitiva voltará ao estado no início da próxima semana.

O que explica os temporais históricos no RS

As chuvas nos últimos dias são consequência de uma raríssima combinação. A chegada de frente fria e umidade da Amazônia em um cenário de onda de calor no Sudeste criou um bloqueio atmosférico —e que impede os sistemas de se dissiparem.

Corredor de umidade. Segundo o Metsul, um corredor de umidade está "transportando grande quantidade de umidade da região amazônica pelo interior do continente até o território gaúcho".

Esse "rio atmosférico" seguiu atuando entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai durante grande parte desta primeira semana de maio.

Previsão para os próximos dias

Rio Taquari transbordou e invadiu a rodovia ERS-287, na altura do quilômetro 61, na região de Picada Mariante Imagem: Leandro Osório/Ato Press/Estadão Conteúdo

Até domingo (5), são previstos ventos fortes com rajadas acima dos 60 km/h. Segundo o Inmet, haverá raios, granizo e chuvas que podem superar os 100 mm entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina.

Na sexta-feira (3), o tempo segue chuvoso durante o dia e a noite em Porto Alegre, segundo o Climatempo. É previsto chuva o dia todo, com temperatura mínima de 17ºC e máxima de 20ºC.

As chuvas começam a cessar na capital gaúcha apenas no sábado (4), com pancadas previstas apenas pela manhã. Tanto o período da tarde quanto o da noite será de tempo firme, com temperaturas semelhantes às de sexta.

No domingo (5), a chuva volta a ganhar força durante o dia, com algumas nuvens passageiras. À noite, o tempo fica firme, sem chuva.

O tempo também ficará firme no começo da próxima semana. Com o fim das chuvas, as temperaturas devem sofrer forte alta no Rio Grande do Sul, disse o Metsul.