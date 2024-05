Grupo militante iraquiano reivindica ataque com mísseis contra alvos em Tel Aviv, diz fonte

(Reuters) - A Resistência Islâmica no Iraque, um conjunto de grupos armados apoiados pelo Irã, lançou vários ataques contra Israel usando mísseis de cruzeiro nesta quinta-feira, disse uma fonte do grupo.

A fonte disse à Reuters que o ataque foi realizado com vários mísseis de cruzeiro do tipo Arqub e teve como alvo a cidade israelense de Tel Aviv pela primeira vez.

A Resistência Islâmica no Iraque reivindicou dezenas de ataques com foguetes e drones contra as forças dos EUA no Iraque e na Síria e contra alvos em Israel nos mais de seis meses desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro.

Israel não comentou publicamente sobre os ataques reivindicados pelos grupos armados iraquianos.

(Reportagem de Timour Azhari)