Time de Tabata tem aliados de Alckmin, membros do governo Lula, mãe de Huck e filha de Temer

A deputada Tabata Amaral (PSB) formou uma equipe para elaborar seu plano de governo para a Prefeitura de São Paulo com aliados do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), técnicos que atuaram em gestões do PSDB na capital e no Estado e integrantes e ex-integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também integram o grupo a filha de Michel Temer (MDB) - o ex-presidente apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) -, a mãe do apresentador de televisão Luciano Huck e a médica Ludhmila Hajjar, que recusou convite para ser ministra da Saúde no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (MDB) e agora coordenará o grupo de trabalho responsável por debater propostas para a área em São Paulo.

Aliados da pré-candidata trabalham para que o plano de governo seja um antídoto à polarização e force Nunes e Guilherme Boulos (PSOL) a debaterem propostas para a cidade em vez de buscarem nacionalizar a eleição por meio dos apoios de Bolsonaro e Lula.

Luciana Temer será coordenadora das discussões sobre Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar. Professora de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ela é ativista pelos direitos humanos e presidente do Instituto Liberta, que atua no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A discussão sobre desenvolvimento urbano e urbanismo social será liderada por Marta Grostein. A mãe de Huck é professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP). Recentemente, o apresentador disse que vai Tabata "vai ser prefeita de São Paulo, se Deus quiser".

O grupo de trabalho sobre urbanismo também tem o economista Pedro Fernando Nery, diretor de Assuntos Econômicos e Sociais no gabinete de Alckmin na Vice-Presidência da República. Outros nomes ligados ao vice-presidente que estão no governo Lula são o ex-deputado pelo PSDB Floriano Pesaro, diretor na Apex Brasil, e Carmen Silva, assessora do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O primeiro atuará na discussão sobre a Cracolândia, enquanto a segunda ficará a cargo de propostas para a Habitação.

Também vieram do governo Lula Leany Lemos, que foi secretária nacional de Planejamento na pasta comandada por Simone Tebet (MDB), e José Francisco Manssur, ex-assessor especial de Fernando Haddad (PT) no Ministério da Fazenda. Ele deixou o cargo no início do ano em meio à discussão sobre a regulamentação das apostas esportivas, área em que é especialista.

Gustavo Ungaro, Claudia Costin, Eloisa Arruda e Andrea Calabi são ex-secretários de Alckmin na prefeitura ou no governo de São Paulo e também fazem parte da lista anunciada na quarta-feira, 1º, em evento com as presenças do vice-presidente e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

São 35 grupos temáticos e mais de 100 pessoas no total, entre elas a segunda-dama Lu Alckmin e Lúcia França, esposa do ministro, e integrantes que vem do PSB, como a ex-deputada estadual Patrícia Gama e o vereador de São Paulo, Eliseu Gabriel. "Formamos um time ministerial para mudar o rumo das coisas e realizar o sonho que o filho do rico e o filho do pobre tenham as mesmas oportunidades", disse Tabata durante o evento.

O entorno da pré-candidata avalia que a equipe formada por ela deve funcionar como uma espécie de vacina para eventuais críticas de que Tabata não tem experiência em cargos do Executivo. "O plano de governo cria as margens de atuação. Preparar um bom plano e ter uma boa equipe é o primeiro sinal do sucesso de uma pré-campanha", declarou Márcio França.

A coordenadora geral do plano de governo é Vivian Satiro, que foi secretária na gestão de Bruno Covas, mas deixou a prefeitura após a morte do tucano e a ascensão de Nunes a prefeito. É o mesmo caso do ex-secretário de Relações Internacionais, Luiz Alvaro, que rompeu com o prefeito em 2021 e agora está no grupo de Tabata sobre Turismo e Economia Criativa, e de Orlando Faria, ex-secretário de Habitação no governo Covas e articulador político da campanha da deputada.

A aproximação de Tabata com nomes ligados ao PSDB é uma estratégia dela para se colocar como herdeira do eleitorado tucano na capital, ao mesmo tempo que uma aliança com o partido rebateria a tese de que a candidatura não é um voo solo.

A deputada não tem o apoio de outras legendas até o momento. Tabata articulou a saída do apresentador José Luiz Datena do PSB, seu próprio partido, e a entrada no PSDB. A ideia é que ele seja indicado como vice na chapa e sele a aliança entre as duas siglas.

Datena coleciona recuos eleitorais ao longo de sua carreira e já desistiu quatro vezes de abandonar a televisão para ser candidato. Aliados de Tabata avaliam que correr o risco do apresentador desistir pela quinta vez ou aceitar ser candidato a prefeito como quer uma ala do PSDB vale a pena porque ela precisa fazer movimentos arriscados se quiser ir para o segundo turno - a deputada aparece em terceiro lugar nas últimas pesquisas eleitorais, com cerca de 10% das intenções de voto, enquanto Nunes e Boulos estão no limiar de 30%.

Veja integrantes dos grupos de trabalho de Tabata

01 - Cracolândia e cenas de uso aberto de drogas

Coordenador: Floriano Pesaro

Coordenador Adjunto: Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira

Sec. Executiva: Ana Carolini Gonçalves

02 - Cultura

Coordenadora: Patrícia Gama

Coordenadores Adjuntos: Josephine Bourgois e Aldo Valentim

Sec. Executivo: Paulo Zuben

03 - Desenvolvimento Econômico e Atração de Investimentos

Coordenador: Marco DiPreto

Coordenador Adjunto: Frederico Celentano

Sec. Executivo: Alessandra Brayn

04 - Trabalho e Renda

Coordenador: Eliseu Gabriel

Coordenador Adjunto: João Vidal

Sec. Executivo: Vânia Rodrigues

05 - Desenvolvimento Regional

Coordenadora: Tati Rodrigues

06 - Desenvolvimento Urbano e Urbanismo Social

Coordenadora: Marta Grostein

Coordenador Adjunto: Tomás Alvim

Secretários Executivos: Pedro Fernando Nery e Gabriel Prado

07 - Educação

Coordenadora: Claudia Costin

Coordenador Adjunto: Felipe Sigollo e Lucia França

Sec. Executiva: Wesla monteiro

08 - Esportes

Coordenador: José Francisco Manssur

Coordenador Adjunto: Mizael Conrado

Sec. Executiva: Daniela Castro

09 - Família, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar

Coordenadora: Luciana Temer

Coordenadores Adjuntos: Rodolpho Canônico, Letícia Figueiredo e Maria Lucia Alckmin

Sec. Executiva: Renata Greco Alfieri

10 - Finanças Públicas e Responsabilidade Fiscal

Coordenadora: Leany Lemos

Coordenadora Adjunto: Raphael Gouveia

Sec. Executivo: Luciano Sobral

11 - Gestão Eficiente e Desburocratização

Coordenadora: Vera Monteiro

Coordenador Adjunto: Rafael Leite

Sec. Executiva: Julia Malacrida

12 - Habitação

Coordenadora: Carmen Silva

Coordenadora Adjunta: Helen Moraes

Sec. Executiva: Duda Alcântara

13 - Igualdade Racial

Coordenador: Ivair Augusto Alves dos Santos

Coordenadora Adjunta: Thamires Martins

Sec. Executivo: Samuel Emílio

14 - Imigrantes

Coordenador: Eloísa Arruda

Coordenadores Adjuntos: Bruno Kim e Alfredo Guevara

Sec. Executivo: Abdul Jarour

15 - Infraestrutura e Zeladoria Urbana

Coordenador: Vitor Aly

Coordenador Adjunto: Juscelino Gadelha

Sec. Executivo: Mariana Lopes

16 - Inovação e Tecnologia

Coordenador: Raulison Resende

Coordenador Adjunto: Carolina Mota Mourão

Se. Executiva: Maria Alexandra Cunha

17 - Juventudes

Coordenador: Davi Abreu dos Santos

Coordenadora Adjunta: Helena Branco

Sec. Executivo: Jhow Alencar

18 - LGBTQIA+

Coordenadora: Heloísa Alves

Coordenador Adjunto: Raphael Henrique Martins

Sec. Executivo: Cássio Rodrigo

19 - Longevidade e Envelhecimento Ativo

Coordenadora: Layla Vallias

Coordenador Adjunto: Mórris Litvak

Sec. Executivas: Carla Oda e Damaris Roberto

20 - Meio Ambiente e Mudanças Climáticas

Coordenador: Raphael Vicente

Coordenadora Adjunta: Kamila Camilo

Sec. Executivo: Marcos Galhego

21 - Mobilidade e Trânsito

Coordenadora: Renata Falzoni

Coordenador Adjunto: Marta Marthorelli

Sec. Executivo: Gabriel Finamore

22 - Mulheres

Coordenadora: Jussara Basso

Coordenadora Adjunta: Fernanda Bussinger

Sec. Executiva: Camila Vicente

23 - Parcerias e Concessões

Coordenadora: Maís Moreno

Coordenador Adjunto: Guilherme Jardim

Sec. Executivo: Viviane dos Santos

24 - Participação Social e Cidadania Digital

Coordenador: Leandro Machado

Coordenador Adjunto: Ivan Budinski (a confirmar)

Sec. Executiva: Isabela Melo

25 - PcD

Coordenadora: Andrea Werner

Coordenadora Adjunta: Camila Tapia

Sec. Executiva: Perla Assunção

26 - Pop Rua

Coordenadora: Laura Müller Machado

Coordenador Adjunto: Darcy da Silva Costa

Sec. Executiva: Laura Abreu

27 - Primeira Infância

Coordenadora: Janine Rodrigues

Coordenador Adjunto: Renan Sargiani

Sec. Executivo: Wellington Lopes

28 - Proteção Animal

Coordenador: Édson da Paiol

Coordenador Adjunto: Esdras Andrade

Sec. Executiva: Damar Neusa Sobrinho

29 - Relações Internacionais

Coordenadora: Denilde Holzhacker

Coordenadores Adjuntos: Fernando Mello Barreto e Débora Barenboim

Sec. Executivo: Feliciano Guimarães

30 - Saneamento e Combate às Enchentes

Coordenador: Benedito Braga

Coordenadora Adjunta: Stela Goldenstein

Sec. Executivo: Jahzara Oná

31 - Saúde

Coordenadores: Ludhmilla Hajjar e Paulo Saldiva

Coordenador Adjunto: Fernando Paiva

Sec. Executivo: André Ancelmo

32 - Saúde Mental e Política sobre Drogas

Coordenador: Jari Jesus Mari

Coordenadora Adjunta: Rosangela Elias

Sec. Executiva: Mariana Luz

33 - Segurança

Coordenador: Leandro Piquet

Coordenadora Adjunta: Luciana Guimarães

Sec. Executivo: Lívio Rocha

34 - Transparência e Combate à Corrupção

Coordenador: Gustavo Ungaro

Coordenador Adjunto: Márlon Reis

Sec. Executiva: Françoise de Matos Paula Silva

35 - Turismo e Economia Criativa

Coordenador: Luiz Álvaro

Coordenador Adjunto: Beto Lago

Sec. Executiva: Janete Costa