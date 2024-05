Após lei de recrutamento, Mianmar suspende permissões para trabalho no exterior

A junta militar de Mianmar anunciou a suspensão da emissão de permissões de trabalho no exterior para os homens, semanas depois de introduzir uma lei de recrutamento militar que levou muitos a tentarem deixar o país.

O Ministério do Trabalho "suspendeu temporariamente" a aceitação de pedidos de homens que desejam trabalhar fora do país, disse a pasta em um comunicado publicado na noite desta quinta-feira (2).

A medida pretende "dar mais tempo para verificar os processos de saída de acordo com outras questões", afirma o comunicado, sem dar mais detalhes.

O Exército de Mianmar cometeu um golpe de Estado em fevereiro de 2021 contra o governo civil liderado pela Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, o que gerou uma enorme oposição armada que a junta não consegue controlar.

Em fevereiro, as autoridades militares anunciaram uma lei para recrutar por pelo menos dois anos os homens com entre 18 e 35 anos, e as mulheres de 18 a 27, para as forças armadas.



