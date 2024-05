Apple anuncia recompra recorde de US$110 bi em ações com resultado superando expectativa

Por Stephen Nellis e Max A. Cherney e Yuvraj Malik

(Reuters) - Os resultados e as previsões trimestrais da Apple superaram as expectativas nesta quinta-feira, quando a fabricante do iPhone anunciou um programa recorde de recompra de ações, fazendo com que seus papéis subissem quase 7% nas negociações pós-mercado.

A Apple elevou seu dividendo em dinheiro em 4% e autorizou um programa adicional de recompra de 110 bilhões de dólares em ações. A recompra é a maior da história da empresa, segundo Thomas Monteiro, analista do Investing.com.

A receita trimestral da Apple caiu, mas menos do que os analistas esperavam, e o presidente-executivo da companhia, Tim Cook, disse que o crescimento da receita retornaria no trimestre atual.

Os resultados da Apple sugerem que a empresa pode estar recuperando sua posição no mercado de smartphones, apesar da concorrência acirrada e dos desafios regulatórios.

Há muito tempo considerada obrigatória em Wall Street, a ação da Apple teve um desempenho inferior ao de outras grandes empresas de tecnologia nos últimos meses, caindo 10% neste ano, diante da demanda fraca pelo Iphone e da concorrência dura na China.

A Apple disse que as receitas do segundo trimestre fiscal caíram 4%, para 90,8 bilhões de dólares, mas ficaram acima da média das estimativas dos analistas, de 90,01 bilhões de dólares, segundo a empresa de dados financeiros LSEG.

Para o atual trimestre da Apple, que acaba em junho, Cook disse à Reuters que a fabricante do Iphone espera “crescer abaixo de um dígito” na receita geral. Wall Street espera um crescimento de receita de 1,33%, para 82,89 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

DESAFIOS

A Apple enfrenta uma série de desafios em seus negócios. Rivais na área de smartphones, como a Samsung Electronics, introduziram dispositivos destinados a hospedar chatbots de inteligência artificial.

Na área regulatória, os negócios de serviços da Apple, que contêm sua lucrativa App Store e foram uma das poucas áreas de crescimento no segundo trimestre fiscal (de janeiro a março), está sobre pressão de uma nova lei na Europa. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça acusou a Apple em março de monopolizar o mercado de smartphones e elevar os preços.

No segundo trimestre fiscal, as vendas do Iphone caíram 10,5%, para 45,96 bilhões de dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 46 bilhões de dólares. Executivos da Apple afirmaram em fevereiro que o segundo trimestre fiscal do ano anterior se beneficiou de um pico de 5 bilhões de dólares em vendas de Iphone, porque a empresa estava se recuperando de problemas nas cadeias de fornecimento durante os lockdowns da pandemia.

Excluindo aquele fenômeno único, as vendas do Iphone caíram apenas um pouco, diante da forte concorrência que o principal produto da empresa de Cupertino, na Califórnia, enfrenta. A Huawei Technology ganhou uma parcela do mercado na China.

Cook afirmou que as vendas do Iphone ainda “cresceram em alguns mercados, inclusive na China”.

Mas a queda de receitas da Apple na China não foi tão acentuada quanto os analistas esperavam. As vendas na Grande China foram de 16,37 bilhões de dólares para o segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de março, uma queda de 8,1% e acima das expectativas dos analistas, de 15,59 bilhões de dólares, segundo dados da Visible Alpha.

A Apple falou pouco sobre seus planos de produtos para inteligência artificial, a tecnologia na qual as rivais Microsoft e Google, da Alphabet, estão apostando bastante. A empresa começou a aumentar gastos de pesquisa e desenvolvimento no ano passado, e Cook afirmou que a empresa gastou mais de 100 bilhões de dólares em R&D (sigla em inglês de Pesquisa e Desenvolvimento) nos últimos cinco anos.

“Continuamos muito otimistas com nossa oportunidade em IA generativa e estamos fazendo investimentos significativos”, disse. “Estamos ansiosos para compartilhar algumas coisas muito empolgantes com nossos clientes” em eventos ainda neste ano, acrescentou Cook.

VENDAS

O lucro por ação trimestral da Apple foi de 1,53 dólares, acima das estimativas de 1,50 de Wall Street, segundo dados da LSEG.

As vendas do segmento de serviços da Apple, que também inclui a Apple Music e produtos de televisão, cresceram para 23,87 bilhões de dólares, acima das expectativas dos analistas, de 23,27 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

Analistas esperavam que as vendas do Mac caíssem no segundo trimestre fiscal, mas, ao contrário, elas cresceram para 7,5 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas de 6,86 bilhões, segundo dados da LSEG.

“Elas foram muito impulsionadas pela força do novo MacBook Air, que é alimentado pelo chip M3”, disse Cook. “Cerca de metade dos compradores do nosso MacBook Air durante o trimestre foram novos para o Mac”.

As vendas da empresa no segmento do iPad caíram para 5,56 bilhões de dólares, abaixo das expectativas dos analistas, de 5,91 bilhões de dólares.

No segmento de acessórios, que representa vendas de Apple Watches e fones de ouvido AirPods, as vendas caíram para 7,91 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas dos analistas, de 8,08 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

(Reportagem de Stephen Nellis e Max Cherney em São Francisco e Yuvraj Malik em Bengaluru; reportagem adicional de Noel Randewich em Oakland, Califórnia)