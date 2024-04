Paris: Polícia isola bairro turístico após prender suspeito de levar explosivos no consulado do Irã

Um homem foi preso no consulado no Irã em Paris, perto da Torre Eiffel, suspeito de carregar explosivos. O bairro foi isolado pela polícia e agentes da Brigada de Operações de Busca e Intervenções (BRI) inspecionam o local.

O homem chegou ao local por volta das 11h (6h em Brasília). Um pedestre alertou a polícia que ele estaria com uma granada e um colete de explosivos. Rapidamente, uma grande operação policial foi montada nos arredores do consulado, perto do Trocadéro, um dos lugares mais turísticos da capital francesa.

Pelas redes sociais, a Secretaria de Segurança de Paris informou sobre uma operação no bairro, no 16º distrito de Paris, e pediu para a população "evitar a área". Depois da prisão, realizada pelo batalhão de elite da polícia francesa, uma fonte indicou à agência Reuters que o suspeito "não carregava explosivos".

"O homem saiu do consulado e está sendo interrogado", informou a secretaria. "Uma inspeção do local está em curso", acrescentou.

O incidente acontece poucas horas depois de uma série de explosões serem registradas na região central do Irã, em ataques atribuídos a Israel, dias depois de Teerã promover uma série de ataques inéditos ao território israelense, em resposta a um ataque contra o consulado iraniano de Damasco. A sequência marca um aumento da tensão regional no contexto do conflito entre Tel Aviv e o grupo Hamas.

Este texto está sendo atualizado.