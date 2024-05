Wall Street sobe com alívio de preocupações sobre aumento de juros pelo Fed

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta quinta-feira, um dia depois que o Federal Reserve deixou as taxas de juros inalteradas e dissipou as preocupações quanto a possíveis aumentos, com o foco mudando para um relatório crucial sobre empregos no final da semana.

Embora o chair do Fed, Jerome Powell, tenha indicado que a inflação teimosamente alta faria com que um corte nas taxas de juros dos EUA, há muito esperado, fosse adiado, ele se recusou a alimentar a ideia de que as taxas poderiam precisar subir novamente.

Os mercados monetários veem uma chance de 58% de que um primeiro corte de juros de pelo menos 25 pontos-base seja realizado em setembro, mas precificaram uma chance maior de 68,4% de um corte em novembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

"O resultado da declaração (do Fed) e da coletiva de imprensa foi a precificação de um pouco mais de cortes nas taxas, não necessariamente mais cedo, mas até o final do ano", disse Brian Nick, estrategista sênior de investimentos do Macro Institute.

Na quarta-feira, as ações norte-americanas inicialmente subiram, mas o S&P 500 e o Nasdaq fecharam o dia em baixa após a decisão do Fed.

Enquanto isso, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego manteve-se estável em um nível baixo na semana passada, apontando para um mercado de trabalho ainda bastante apertado.

Uma leitura separada mostrou que os novos pedidos de produtos manufaturados dos EUA aumentaram 1,6% em março, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

O foco agora se volta para os principais dados de saldo de empregos não agrícolas, na sexta-feira, para uma perspectiva mais clara sobre o mercado de trabalho e a trajetória da taxa de juros.