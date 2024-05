Mujica descarta tratar câncer fora do Uruguai e agradece apoio

MONTEVIDEU, 2 MAI (ANSA) - O ex-presidente do Uruguai José Mujica descartou nesta quarta-feira (1º) ir ao exterior para se tratar do câncer de esôfago que foi diagnosticado recentemente e agradeceu o apoio recebido dentro e fora do país.

O ícone da esquerda latino-americana, que também sofre de uma doença imunológica há mais de 20 anos nunca revelada, anunciou no último dia 29 de abril que sua saúde "está muito comprometida" por causa de um tumor.

Ontem, ele se ausentou de um evento organizado pelo sindicato único Pt-Cnt, por ocasião do "Dia do Trabalho", mas acabou participando de um churrasco promovido como todos os anos por seus apoiadores perto de sua casa, nos arredores de Montevidéu.

"Obrigado a todas as pessoas que me ligaram do Uruguai e do exterior e pelos votos de boa sorte que me enviaram do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos", afirmou Mujica à imprensa.

No entanto, o ex-líder uruguaio, de 88 anos, insistiu que não deixará seu país. "Não irei nem para o exterior. Confio nos médicos uruguaios. Agradeço muito, mas vamos ver o que podemos consertar aqui", concluiu. (ANSA).

