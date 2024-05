Marido de Simone tem carro de luxo riscado e desabafa: 'pessoa frustrada'

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, teve seu Porsche Cayenne danificado enquanto o modelo estava parado em um estacionamento. O veículo foi riscado na porta dianteira do passageiro com um objeto pontiagudo, como um prego, deixando o dano bem evidente.

O que aconteceu

Detalhe da porta riscada do Porsche Cayenne do marido da sertaneja Simone Imagem: Reprodução/Instagram

O Porsche Cayenne de Diniz foi riscado, aparentemente de maneira proposital, e o empresário diz ter percebido o dano apenas quando foi pegar o SUV de luxo.

O carro teve a porta dianteira do passageiro arranhada do meio até a parte frontal, o que ficou bem aparente com a pintura cinza fosca do modelo - não ficou claro que o dano foi causado à pintura ou se o veículo é envelopado.

Os danos ao SUV, fizeram Kaká Diniz - marido de Simone, que fazia dupla sertaneja com a irmã Simaria - publicar um vídeo a respeito em seu perfil no Instagram.

"Uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso com uma pessoa que ela nem sequer conhece é uma pessoa frustrada, uma pessoa cheia de problemas dentro de si. Uma pessoa que tem o sucesso dos outros como uma afronta na vida dela."

Colecionador de carros, Diniz já mostrou em seu Instagram outros modelos de sua garagem, como Ferarri 488 Spider, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán e também um Fusca cintilante.

