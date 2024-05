Pseudo-estado da guerrilha complica busca pela paz na Colômbia

Por Luis Jaime Acosta

YARI PLAINS, Colômbia (Reuters) - Um grupo de crianças segurando balões vermelhos, amarelos e azuis - as cores da bandeira da Colômbia - corre para o playground de uma escola recém-inaugurada, construída e paga pela guerrilha Estado Maior Central (EMC).

A nova escola - que foi inaugurada no mês passado em uma área problemática no sul do país - é apenas um exemplo de como o grupo está consolidando o controle de determinadas regiões, ganhando apoio social e domínio territorial e, potencialmente, dificultando os esforços já difíceis do presidente Gustavo Petro para assinar um novo acordo de paz.

O EMC, com 3.500 integrantes, é formado por rebeldes que rejeitaram um acordo de paz histórico de 2016 com o governo que, em grande parte, pôs fim a décadas de conflito. Dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), eles continuam armados e comprometidos, segundo eles, com ideais marxistas, como a redistribuição de riqueza e de terras.

A construção de um pseudo-estado pelo EMC - construção de clínicas, estradas e pontes - é uma estratégia para aproximá-lo da população local em lugares com presença mínima do Estado, dizem autoridades do governo, fontes de segurança e analistas, dando aos rebeldes uma posição mais forte na mesa de negociações.

O controle do território também permite que o EMC expanda o tráfico de drogas e a mineração ilegal, financiando suas operações armadas, disseram as fontes de segurança, prejudicando os esforços antidrogas dos Estados Unidos e da Colômbia e danificando os frágeis ecossistemas amazônicos.

Como em outros países onde guerrilheiros ou grupos criminosos preencheram o vazio da presença do Estado, seus esforços semearam a desconfiança nas forças de segurança, disse um oficial de alto escalão do Exército que pediu para permanecer anônimo.

Mas o EMC diz que está levando benefícios para as comunidades marginalizadas.

"É um sonho (...) para as comunidades", afirmou à Reuters o segundo comandante do EMC, Alexander Diaz Mendoza, mais conhecido por seu nome de guerra Calarcá Córdoba, durante a inauguração da escola. "Especialmente para esta região que foi excluída pelo Estado."

O EMC, que entrou em negociações de paz com o governo de Petro no ano passado, herdou a prática de construção de pseudo-estado de seu antecessor, as Farc, que se desmobilizaram sob o acordo de paz de 2016. Atualmente, esse é o terceiro maior grupo armado da Colômbia.

Cerca de 13.000 pessoas se desmobilizaram sob o acordo das Farc, o qual determinou que os líderes do grupo enfrentassem investigações de crimes de guerra, mas outros grupos armados - incluindo gangues criminosas, dissidentes como o EMC e os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) - permanecem ativos, contando com cerca de 17.600 membros entre eles.

Petro prometeu acabar com o conflito de 60 anos, que matou 450.000 pessoas, por meio de novos acordos de paz, mas ele está enfrentando obstáculos significativos, incluindo a suspensão parcial de um cessar-fogo com o EMC.

"A escola é para as comunidades, para as crianças que precisam dela", disse Calarcá antes de inaugurar o prédio, cujas 12 salas de aula, sala de informática, dormitórios e outras instalações superam as de muitas escolas rurais da Colômbia.

Camilo González, negociador-chefe do governo nas conversações com a EMC, disse que tais iniciativas aconteceram porque o Estado não estava presente.

"Se a infraestrutura está sendo construída ilegalmente, é porque legalmente isso não acontece", afirmou ele.

O governo de Petro prometeu combater a desigualdade com melhorias nos serviços públicos e de saúde em regiões distantes, mas as reformas do presidente têm enfrentado dificuldades no Congresso e muitos programas ainda não foram concretizados.

González disse que a "substituição do Estado" pelos guerrilheiros seria discutida nas negociações de paz e que isso dificultaria as negociações.

Construções como a escola são uma forma de controle social, disse a analista do Crisis Group Elizabeth Dickinson.

"Quanto mais próximo um grupo armado estiver da população, mais difícil será avançar em direção à paz, porque eles são cada vez mais parte da sociedade", declarou Dickinson, acrescentando que as investigações de seu grupo mostraram que o EMC também impõe seu próprio sistema de justiça em algumas regiões.

É mais vantajoso para o EMC construir infraestrutura do que confrontar o Estado militarmente, disse Dickinson.