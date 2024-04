Mostra sobre avôs italianos é aberta no estádio do Juventus

SÃO PAULO, 19 ABR (ANSA) - Em homenagem ao centenário do Juventus (SP), celebrado neste ano, a exposição "Nonni di São Paulo" foi aberta ao público no estádio Conde Rodolfo Crespi, casa do Moleque Travesso.

Lançada em 2021, com apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo, a exibição retrata, por meio de fotos e depoimentos, as trajetórias de italianos que emigraram para o Brasil e para o estado paulista a partir da segunda metade dos anos 1800.

Os totens de maior destaque na rua Javari serão os de Rodolfo Crespi (1874-1939), empresário que fundou a equipe grená, e de Donato Di Cunto, que criou no bairro da Mooca uma das maiores empresas de confeitaria de SP.

A mostra, que tem como autor e curador o jornalista radicado no Brasil Oliviero Pluviano, possui entrada gratuita.

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 1983, o Juventus da Mooca foi semifinalista da Série A2 do Campeonato Paulista no início de abril e celebrará seu centenário no próximo sábado (20). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.