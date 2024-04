Ibovespa fecha em alta com suporte de Vale e Petrobras; Petz dispara

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, de volta ao patamar dos 125 mil pontos, puxado pela valorização nas ações da Vale e da Petrobras, enquanto os papéis da Petz dispararam após acerto para união com a Cobasi.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,83%, a 125.230,09 pontos, mas acumulou perda na semana de 0,57%, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 125.508,91 pontos. Na mínima, a 124.056,03 pontos.

O volume financeiro somava 22,4 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)