Como é Mustang que Abel Ferreira diz preferir ao carro elétrico que ganhou

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, roubou a cena na final do Campeonato Paulista, disputada há pouco mais de uma semana.

Ao superar o Santos e conquistar o tricampeonato estadual de forma consecutiva, o português ganhou um Dolphin Mini, carros elétrico da BYD, patrocinadora da competição - mas, logo após a grande final, ao receber a chave simbólica do veículo no Allianz Parque, Ferreira disse não gostar de carros elétricos.

O técnico é um grande fã de carros clássicos e anteriormente já havia mencionado o Ford Mustang 1966 que ele comprou no Brasil e mandou restaurar.

Em entrevista concedida no ano passado, Abel falou do clássico norte-americano que é seu xodó:

Tenho paixão por carros antigos, gosto de carros clássicos. Comprei um aqui no Brasil que estou montando, é um Mustang 1966. Ela [Ana Xavier, sua esposa] ainda não fez isso aqui [no Brasil], mas ela diz que cada vez que eu for expulso vai vender um carro. Ela já fez isso lá em Portugal

Após o treinador tornar pública sua pouca identificação com automóveis elétricos, a BYD publicou em seus perfis nas redes sociais uma divertida "provocação", exibindo um Mustang do mesmo ano do exemplar de Ferreira e também o Dolphin Mini - carro a baterias mais vendido do Brasil na atualidade.

Como é o Mustang 1966

Ford Mustang 1966 Imagem: Divulgação

Abel Ferreira não deu detalhes sobre a versão nem falou sobre a mecânica do seu Ford Mustang específico. Portanto, a seguir, vamos falar das várias configurações que o esportivo lançado em 1964 pode ter.

O Mustang 1966 tem versões com motores de seis cilindros em linha ou V8, com potências variando de 203 cv a 275 cv. Em termos de torque, as especificações vão de 26,3 kgfm a 43,1 kgfm.

Em seu segundo ano de fabricação, o Ford Mustang, que está completando 60 anos de história, pode ser equipado com uma variedade de câmbios. Há exemplares com transmissão automática de três marchas e também variantes com câmbio manual de três ou quatro velocidades. Na configuração mais forte, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,2 segundos.

Além do Mustang, Abel possui no Brasil um Ford Thunderbird 1956 que foi reformado na mesma oficina em que está restaurando o cupê da Ford.

