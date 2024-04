Incêndio no Pico do Jaraguá foi criminoso e atingiu 3 hectares, diz governo

Um incêndio que atingiu o Parque Estadual Jaraguá, na cidade de São Paulo, na noite do último sábado (27), foi criminoso e pode ter sido causado pela queda de um balão. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

O que aconteceu

Área consumida pelo incêndio foi de três hectares. Tamanho é equivalente a pouco mais de quatro campos de futebol. Fogo atingiu área da Unidade de Conservação.

Incêndio foi considerado criminoso. Informação consta no boletim de ocorrência, de acordo com o governo de São Paulo. Chamas tiveram início por volta das 20h. Não houve registro de feridos.

Boletim de ocorrência e aponta como causa provável a queda de um balão. Moradores da região relataram ter visto um balão passando pela área que acabaria atingida pelo fogo. A queda de balão, o uso irregular do fogo em atividades agropecuárias e o vandalismo estão entre os motivos que causam incêndios florestais em São Paulo, segundo dados do Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas.

O incêndio não atingiu a fauna do parque, de acordo com a secretaria. Localizado na região noroeste da capital, o Parque Estadual Jaraguá possui 492 hectares e abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da Região Metropolitana de São Paulo.

Cerca de 30 pessoas atuaram na operação contra o fogo. A equipe da Fundação Florestal, responsável pela Unidade de Conservação, foi acionada e mobilizada, em conjunto com duas equipes do 2º Grupamento de Bombeiros, brigadistas do Parque Municipal do Anhanguera (da prefeitura de SP) e a Brigada Indígena do Jaraguá, que atuaram no combate, que se arrastou até às 4 horas da manhã. "Foram utilizados dois caminhões-pipa, motobombas, mochilas costais e, no local de mais difícil acesso, abafadores e vassouras de bruxa", diz nota enviada pela secretaria.

A soltura de balões é crime e prevê pena de um a três anos de detenção e pagamento de multas. As denúncias podem ser feitas via aplicativo Denúncia Ambiente disponível para Android e IOS, pelo site ou diretamente à Polícia Militar Ambiental pelo telefone 190. Para comunicar a ocorrência de incêndios, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, via telefone 193.