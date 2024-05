China repreende parlamentares de Coreia do Sul e Japão por visita a Taiwan

PEQUIM (Reuters) - A China criticou nesta terça-feira parlamentares sul-coreanos e japoneses por visitarem Taiwan apesar de sua forte oposição, repreendendo os dois vizinhos por comparecerem à "chamada cerimônia de posse do líder" de Taiwan.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, considerado pela China como um "separatista", foi oficialmente empossado na segunda-feira, após vencer as eleições de janeiro.

A China, que reivindica Taiwan como parte de seu território, opõe-se resolutamente às visitas, disseram suas embaixadas na Coreia do Sul e no Japão, e apresentou representações solenes aos dois países do nordeste asiático.

Um porta-voz da embaixada na Coreia do Sul disse que a medida é contrária à parceria estratégica de cooperação entre a China e a Coreia do Sul, enquanto que no Japão, a embaixada afirmou que a visita contraria seriamente o espírito dos compromissos sino-japoneses.

A China pediu à Coreia do Sul que adote "ações práticas" para proteger os interesses gerais das relações bilaterais, ao mesmo tempo em que solicitou seriamente ao Japão que cesse a "manipulação política provocativa" da questão de Taiwan.

Também disse ao Japão, que se juntou aos Estados Unidos para parabenizar Lai, que evite causar mais danos à paz e à estabilidade no Estreito de Taiwan e às suas relações bilaterais.

Na segunda-feira, o secretário-chefe do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, chamou Taiwan de "um parceiro e amigo extremamente importante do nosso país" e que a posição do Japão era aprofundar ainda mais a cooperação e os intercâmbios em nível não governamental.

Os laços entre o Japão e a China foram abalados nos últimos tempos, prejudicados por uma série de questões, incluindo confrontos sobre reivindicações marítimas mútuas no Mar da China Oriental, bem como as ações da China contra as reivindicações das Filipinas no Mar da China Meridional.

China, Coreia do Sul e Japão devem realizar uma cúpula trilateral na próxima semana em Seul.

(Reportagem de Liz Lee e Redação de Pequim)