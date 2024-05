FMI alerta Reino Unido contra mais cortes de impostos antes de eleições

Por William Schomberg e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional alertou o governo do Reino Unido nesta terça-feira que o país está prestes a não atingir sua meta de endividamento e que não deveria reduzir os impostos antes das eleições neste ano, sendo provável que sejam necessários aumentos de impostos no futuro.

O FMI aumentou sua projeção para o crescimento econômico britânico em 2024 para 0,7% em relação à previsão de abril de 0,5%, um aumento que refletiu dados fortes de crescimento do início de 2024 e será bem recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, que está lutando para conquistar os eleitores.

No entanto, seu relatório anual sobre a economia britânica também criticou as políticas do governo de Sunak, em especial os recentes cortes de impostos na forma de contribuições mais baixas para a previdência social.

O FMI disse que o Banco da Inglaterra deveria cortar a taxa de juros duas ou possivelmente três vezes este ano, em 0,25 ponto percentual em cada ocasião, embora tenha previsto que a inflação só retornará à meta do banco central em uma base duradoura no início de 2025.

O Fundo disse que o Reino Unido deve ter um "pouso suave" após uma recessão curta e superficial no segundo semestre de 2023.

O Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, concentrou-se na melhoria das perspectivas econômicas imediatas, dizendo que o FMI concordou com seus comentários recentes de que a economia do Reino Unido deu uma guinada.

"É hora de nos livrarmos de parte do pessimismo injustificado sobre nossas perspectivas", disse ele em um comunicado.

Mas o Fundo disse que o crescimento permanecerá preso em uma marcha lenta e que a dívida está a caminho de aumentar. Ele previu que a dívida líquida do setor público, excluindo o programa de compra de títulos do Banco da Inglaterra, atingirá 97% do PIB no ano fiscal de 2028/29.

"Estamos genuinamente preocupados, não apenas com o Reino Unido mas com todos os países que usaram extensivamente os amortecedores fiscais, de que eles precisam fazer mais para reconstruir esses amortecedores", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em uma coletiva de imprensa.

Em março, o órgão de fiscalização orçamentária do Reino Unido disse que o governo estava no caminho certo para cumprir sua meta de reduzir a dívida como proporção do PIB no último ano de seu horizonte de previsão de cinco anos, embora por pouco.

O Fundo disse que vê mais gastos à frente do que nas previsões do Reino Unido e que o Reino Unido precisa apertar o cinto - por meio de aumentos de impostos ou cortes de gastos - em uma média de cerca de 1 ponto percentual do PIB, ou aproximadamente 30 bilhões de libras (38 bilhões de dólares) por ano, para estabilizar a dívida até o final da década.