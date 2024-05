Catar diz que negociações sobre trégua em Gaza continuam travadas

DUBAI (Reuters) - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse nesta terça-feira que as negociações sobre cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns entre Israel e o Hamas continuam em um impasse.

Questionado sobre a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional de buscar mandados de prisão contra alguns líderes israelenses e do Hamas, Al-Ansari disse que era muito cedo para o Catar comentar diretamente sobre isso, mas que todos os Estados e organizações deveriam ser "responsabilizados pela morte de civis".

(Reportagem de Andrew Mills e Jana Choukeir)