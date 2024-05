Tropas israelenses avançam em Jabalia; ataques aéreos deixam 5 mortos em Rafah

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - As forças israelenses se aprofundaram no campo de Jabalia, no norte de Gaza, nesta terça-feira, destruindo bairros residenciais com bombardeios aéreos e de tanques, disseram os moradores, enquanto os ataques aéreos israelenses mataram pelo menos cinco pessoas na cidade de Rafah, no sul.

Os ataques israelenses simultâneos nas extremidades norte e sul da Faixa de Gaza neste mês causaram um novo êxodo de centenas de milhares de pessoas que fugiram de suas casas e restringiram drasticamente o fluxo de ajuda, aumentando o risco de fome.

Em Jabalia, um extenso campo de refugiados construído para civis deslocados há 75 anos, o Exército israelense usou escavadeiras para remover lojas e propriedades próximas ao mercado local, disseram os moradores, em uma operação militar que começou há quase duas semanas.

Israel afirmou que retornou ao campo, onde alegou ter desmantelado o Hamas meses atrás, para impedir que o grupo militante que controla Gaza reconstrua suas operações militares no local.

As autoridades de saúde e o Serviço de Emergência Civil de Gaza disseram que dezenas de corpos continuam presos sob os escombros das casas e nas estradas de Jabalia, mas as equipes de resgate não conseguiram chegar até eles.

"Israel está destruindo o campo sobre as cabeças das pessoas, o bombardeio não para e o mundo está pedindo que mais alimentos entrem em Gaza. Queremos poupar vidas", disse Abu El-Nasser, morador de Jabalia, que fugiu para a vizinha Cidade de Gaza.

Mais de 35.000 palestinos foram mortos na guerra, que já está em seu oitavo mês, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Pelo menos 10.000 outros estão desaparecidos e acredita-se que estejam presos sob prédios destruídos, segundo o ministério.

Israel está tentando erradicar o Hamas depois que militantes do grupo invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, segundo os cálculos israelenses.

A guerra devastou o enclave costeiro superlotado, destruindo casas, escolas e hospitais e criando uma terrível crise humanitária.

Em um resumo de suas atividades militares no último dia, as Forças de Defesa de Israel disseram ter desmantelado "cerca de 70 alvos terroristas" em toda a Faixa de Gaza, incluindo complexos militares, locais de armazenamento de armas e armazéns, lançadores de mísseis e postos de observação.

Moradores e autoridades médicas disseram que os tanques israelenses estavam cercando o Hospital Al-Awda, em Jabalia, pelo terceiro dia, e abriram fogo contra o hospital Kamal Adwan, na cidade vizinha de Beit Lahiya, segundo os médicos.

No norte, um ataque aéreo a uma casa em Jabalia matou pelo menos três pessoas durante a noite. No sul, os ataques aéreos mataram três crianças em uma casa em Khan Younis e pelo menos cinco pessoas, incluindo três crianças, em uma casa em Rafah.