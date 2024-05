Economia global mostra resiliência, mas incertezas geopolíticas persistem, diz Janet Yellen

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, avaliou nesta terça-feira (21) que a economia global tem mostrado resiliência e superado as expectativas em meio a um "ambiente geopolítico desafiador".

Yellen, que falou em discurso preparado para evento com CEOs de bancos alemães em Frankfurt, disse também que as condições financeiras globais melhoraram desde a turbulência do setor bancário deflagrada pela quebra do banco regional americano Silicon Valley Bank (SVB) no ano passado.

Yellen, por outro lado, alertou que ainda há incertezas relacionadas a tensões geopolíticas, embora "os riscos estejam amplamente equilibrados". "Continuamos também atentos a vulnerabilidades em potencial, incluindo elevados níveis de dívida corporativa, discrepâncias de alavancagem e liquidez no setor não bancário e tensões nos mercados imobiliários comerciais", disse Yellen.